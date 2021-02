Versicherungskonzern Die zwei Gesichter der Allianz

Womöglich gibt es dann doch auch noch Hoffnung für die Gastronomen, mit denen sich die Allianz vor Gericht streitet. Der Konzern lässt sich wie zahlreiche andere Versicherer von einer bei klagenden Verbrauchern gefürchteten Großkanzlei vertreten: Bach Langheid Dallmayr mit Sitz in Köln. Doch in diesen Wochen erlebt man deren Anwälte gelegentlich ungewohnt weich: „Wir sind einigungsbereit“, sagte einer von ihnen jüngst in einem Prozess vor dem Landgericht in München. Es sei „nicht Geschäftsphilosophie der Allianz“, ihren Kunden zu schaden. Ein anderer Beobachter, der den Versicherer seit vielen Jahren aus Prozessen kennt, bestätigt: Die Allianz habe weder Interesse an negativer PR noch daran, dass Geschäftsleute ihretwegen Pleite gingen.



Mehr zum Thema: In ganz Deutschland steht für Versicherer im Streit um Betriebsschließungsversicherungen ein Milliardenbetrag im Feuer. Die Allianz kommt ihre Nachlässigkeit wegen Corona teuer zu stehen.