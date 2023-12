Versicherungsmakler: Aon kauft NFP für 13,4 Milliarden Dollar

Der britische Rückversicherungsmakler Aon kauft NFP, einen Makler von Schaden- und Unfallversicherungen. Die Übernahme soll Mitte kommenden Jahres stattfinden und mit sieben Milliarden Dollar in bar und 6,4 Milliarden in Aon-Aktien bezahlt werden, teilte Aon am Mittwoch mit.