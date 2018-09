Versicherungswirtschaft Klamme Lebensversicherer führen Millionen an Mutterkonzerne ab

Die Versicherer tun sich nach Aussage von Schick schwer, die gegebenen Versprechen zu erfüllen. „In solchen Zeiten erwarte ich, dass nicht Geld aus gefährdeten Lebensversicherungsunternehmen abfließt, sondern dieses zur Stabilisierung genutzt wird.“ Eigentlich müsste das Eigenkapital der Unternehmen deutlich erhöht werden.



Die Versicherer verwiesen darauf, dass die erwirtschafteten Erträge größtenteils den Kunden zugute kämen. Von den 2011 bis 2017 rund 303 Milliarden Euro seien 96,3 Prozent an die Versicherten und lediglich 3,7 Prozent an die Unternehmen gegangen, hieß es beim Branchenverband GDV. Kritik an den Gewinnabführungsverträgen sei unbegründet. Denn ein großer Teil der abgeführten Gewinne fließe als Eigenkapital zurück in die Lebensversicherungsunternehmen und stärke damit die Risikotragfähigkeit der Unternehmen.