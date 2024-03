Verteidigung Förderbank soll Verteidigungsbereitschaft der EU erhöhen

21. März 2024 | Quelle: dpa

Kritiker haben Bedenken, dass das gute Rating der EU-Förderbank unter einer solchen Mandatsänderung leiden könnte. Bild: Bild: dpa

Die Europäische Investitionsbank (EIB) soll nach Willen der EU-Staaten eine größere Rolle bei der Finanzierung von Rüstungsprojekten spielen. Die EU-Förderbank solle ihre Politik für die Kreditvergabe anpassen, um die Verteidigungsbereitschaft der Staatengemeinschaft zu erhöhen, heißt es in einer am Abend in Brüssel von den Staats- und Regierungschefs verabschiedeten Erklärung.