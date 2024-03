Verwaltung Wirtschaftsminister Mansoori plädiert für neue Fehlerkultur

15. März 2024 | Quelle: dpa

Kaweh Mansoori plädiert dafür, mehr für die gesellschaftliche Akzeptanz von erneuerbaren Energien zu tun. Bild: Bild: dpa

Auf dem Weg zu einer effektiveren Verwaltung müssen nach Ansicht des hessischen Wirtschaftsministers Kaweh Mansoori (SPD) eingefahrene Denkweisen aufgegeben und eine neue Fehlerkultur möglich werden. „Der meistunterschätzte Schlüssel etwa für schnellere Genehmigungen ist eine Veränderung des Mindsets”, sagte er in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden. Er ermutige die Kolleginnen und Kollegen in seinem Ministerium, Entscheidungen zu treffen, auch wenn diese sich womöglich als Fehler herausstellen. „Ich stehe dafür im Zweifel auch gerade”, sagte Mansoori.