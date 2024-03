Verwaltungsgericht Tesla-Gegner dürfen Protestcamp vorerst weiterführen

19. März 2024 | Quelle: dpa

Das Camp der Initiative «Tesla stoppen» nahe der Tesla-Gigafactory darf bleiben. Bild: Bild: dpa

Das Protestcamp am Tesla-Werk in Grünheide bei Berlin darf zunächst bleiben. Das Gericht gab einem Eilantrag der Waldbesetzer gegen verhängte Auflagen statt. Die Forderungen der Polizei sahen unter anderem einen Abbau der Baumhäuser wegen Sicherheitsbedenken vor. Eine Räumung des Camps am europaweit einzigen Autowerk von Tesla ist damit vorerst nicht möglich.