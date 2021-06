Vorstand Bertelsmann Stiftung: Liz Mohn scheidet zum 80. Geburtstag aus

An ihrem 80. Geburtstag scheidet Liz Mohn am Montag aus dem Vorstand der Bertelsmann Stiftung aus. Das teilte die Stiftung mit Verweis auf die geltende Satzung und die darin festgelegte Altersgrenze mit. Liz Mohn bleibe aber der Stiftung als weltweite Repräsentantin erhalten, heißt es in der Mitteilung. Außerdem bleibe sie Ehrenmitglied des Kuratoriums.