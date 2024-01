Währung US-Börsenaufsicht genehmigt Bitcoin-Fonds

11. Januar 2024 | Quelle: dpa

Die US-Börsenaufsicht SEC genehmigt nun Bitcoin-Fonds. Bild: Bild: dpa

Die Digital-Währung Bitcoin hat in den USA einen Schritt hin zum Anlagen-Mainstream gemacht. Die US-Wertpapieraufsicht SEC öffnete am Dienstag den Weg für börsengehandelte Bitcoin-Fonds (ETF). Dieser Schritt war erwartet worden. Am Vortag hatte eine gefälschte Mitteilung auf dem gehackten Account der SEC bei Elon Musks Online-Dienst X (vormals Twitter) die Erlaubnis für kurze Zeit vorweggenommen.