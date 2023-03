Warnstreik Flughafenverband: 681 Flüge fallen aus

16. März 2023 | Quelle: dpa

Vier Flughäfen werden am Freitag bestreikt. Alle Flüge werden gestrichen. Bild: Bild: dpa

Wegen des neuerlichen Verdi-Warnstreiks an vier deutschen Flughäfen fallen an diesem Freitag 681 Flüge aus. Betroffen seien rund 89.000 Passagiere, teilte der Flughafenverband ADV am Donnerstag in Berlin mit.