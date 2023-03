Warnstreik Hamburger Hafen bleibt für große Schiffe gesperrt

23. März 2023 | Quelle: dpa

Ein Frachtschiff fährt durch den Hamburger Hafen. Bild: Bild: dpa

Der Hamburger Hafen, der mit Abstand wichtigste Warenumschlagplatz in Deutschland, bleibt an diesem Donnerstag für große Schiffe gesperrt. Mit Beginn der Spätschicht begann am Mittwoch ein Warnstreik bei der Hafenverwaltung Hamburg Port Authority (HPA). Er ist Teil der Arbeitsniederlegungen im öffentlichen Dienst am Donnerstag unter dem Motto „Wir sind das Gold der Stadt!”. Die Aktion im Hafen soll bis Freitag, 6.00 Uhr dauern.