An den meisten Standorten fängt der Ausstand mit Betriebsbeginn am frühen Donnerstagmorgen an. Am BER etwa soll der Warnstreik um 3.30 Uhr beginnen. Dort, wo es kein Nachtflugverbot gibt, kann der Arbeitskampf auch schon früher losgehen. In Köln/Bonn etwa will Verdi bereits ab diesem Mittwoch um 21.00 Uhr mit dem Ausstand beginnen.