Was wurde aus...? Agfas steiler Abstieg – und wo die Marke bis heute weiterlebt

Tatsächlich hatten hier einst mehr als 5000 Menschen für Agfa gearbeitet, jene Firma, die zwischen Wirtschaftswunder und Jahrtausendwende für viele Deutsche nicht weniger war als der Inbegriff von allem, was mit Fotografie zusammenhing. Agfa stellte Kameras her, von Agfa kamen die Filmrollen, von Agfa kam die Technologie, um jene Filme zu entwickeln. Und von Agfa kam das Fotopapier, auf dem die Bilder schließlich konserviert wurden. An fast jedem Fotogeschäft – und damit in jedem größeren Ort – prangte irgendwo die ikonische Raute, die weiße Schrift auf rotem Grund: Agfa, Aktiengesellschaft für Anilinfabrikation.