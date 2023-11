Was wurde aus...? Alles außer Tiernahrung? Wie Praktiker in die Pleite rutschte

Später als seine Wettbewerber zog Praktiker die Notbremse und schlug einen Sparkurs ein. Zahlreiche Wechsel im Vorstand und Aufsichtsrat blieben fruchtlos. Auch Versuche, an Geld zu kommen, scheiterten. Noch Anfang 2013 wurden einige Praktiker-Märkte in Max Bahr umbenannt, andere modernisiert. Im langen Winter und kalten Frühling verzichteten aber viele Kunden auf Heim- und Gartenarbeit. Also fiel der Umsatz weiter. Und dann ging doch gar nichts mehr: Im Juli 2013 meldete Praktiker Insolvenz für das Inlandsgeschäft an. 20.000 Mitarbeiter waren betroffen. Kurz danach waren auch Max Bahr und zahlreiche Tochtergesellschaften am Ende. Weil kein Konkurrent Praktiker komplett übernehmen wollte, wurde die Firma zerschlagen. Einige Filialen gingen an die Konkurrenz.