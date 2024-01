Was wurde aus...? Aufstieg und Fall des Quelle-Versands

Ein „Mitläufer“ sei er gewesen, so das Urteil im Entnazifizierungsprozess. Damit steht dem Auf- und Ausbau von Quelle nichts mehr im Weg. Dreh- und Angelpunkt der Markenstrategie: Der Versandkatalog, der 1954 erstmals in Farbe und mit Fotografien erscheint. Der Katalog prägt den Geschmack und die Vorlieben einer konsumhungrigen Nachkriegsgesellschaft. „Erst mal sehen, was Quelle hat“, lautet ein Slogan der Wirtschaftswunderjahre.