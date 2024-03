Was wurde aus…? Ein moderner Ikarus: Aufstieg und Fall von Air Berlin

Mit der deutschen Einheit fällt die Lufthoheit der Alliierten. Lundgren holt den ehemaligen LTU-Manager Joachim Hunold an Bord und gründet mit ihm die Air Berlin GmbH & Co. Luftverkehrs KG. Hunold wird geschäftsführender Gesellschafter, später CEO. Bis 2003 steigt Air Berlin, gemessen an der Passagierzahl, zur zweitgrößten Fluggesellschaft Deutschlands nach Lufthansa auf. Vom Erfolg beflügelt, schickt das Management die Airline 2006 an die Börse. Noch ahnt niemand, dass die Aktie zehn Jahre später mehr als 90 Prozent ihres Wertes verloren haben wird.