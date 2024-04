Was wurde aus...? Et hätt nit immer jot jejange: Der Untergang der Kölner Herstatt-Bank

Doch irgendwann schlagen ihre Dollarwetten fehl, die Verluste steigen rasant. Um die Probleme zu verschleiern, erhöhen die „Goldjungs“ den Einsatz. Eine heimlich installierte Abbruchtaste an den Computern soll dafür gesorgt haben, dass Verlustgeschäfte nicht in der Buchhaltung auftauchen. „Mein Vater hat erst am 10. Juni 1974 von den Fehlspekulationen erfahren“, sagt Johann David Herstatt. Gut zwei Wochen später schließt die Aufsicht die Bank: Herstatt ist pleite, die Kunden kommen nicht mehr an ihr Geld.