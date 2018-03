Vor vielen Jahren gab es von Web.de mit Freemail.de einmal das innovativste Mailprogramm weit und breit. Jede zweite Woche stellte der Dienst Innovationen vor, spielte mit Internet-Telefonie, als andere das noch nicht einmal buchstabieren konnten und war optisch auf dem neuesten Stand. Dann wurde Web.de übernommen. Lange passierte nichts. Und jetzt ist der einst innovative Dienstleister nur noch ein Untoter der New Economy. Ich wäre sogar bereit, für einen richtig guten Emaildienst zu zahlen, so wie ich es bei Web.de tue. Doch für dieses unmotiviert programmierte Angebot werde ich keinen Pfennig mehr ausgeben. 1. Die Suchfunktion ist ihren Namen nicht wert. Oft dauert eine Suche so lange, dass man die Mails lieber einzeln durchblättert, nicht selten endet sie zudem ergebnislos. Volltextsuche? Fehlanzeige