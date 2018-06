Wechsel an der Konzernspitze: US-Telekomriese Verizon ernennt Schweden Vestberg zum neuen Chef

New YorkDer US-Telekommunikationskonzern Verizon hat einen Nachfolger für die Unternehmensspitze gefunden. Hans Vestberg (52) wird ab August der Nachfolger von Lowell McAdam als Vorstandschef, wie das Unternehmen am Freitag in New York mitteilte. Vestberg ist derzeit bei Verizon für die Netzwerk- und Technologie-Sparte verantwortlich und hatte zuvor den schwedischen Netzwerkausrüster Ericsson geführt.