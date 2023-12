Weihnachten Jeder zehnte Erwerbstätige muss an Heiligabend arbeiten

22. Dezember 2023 | Quelle: dpa

An Heiligabend im Dienst: Bis zu zehn Prozent der Erwerbstätigen arbeiten am 24. Dezember. Bild: Bild: dpa

Viele Menschen in Deutschland dürfen an den Festtagen feiern und die freie Zeit genießen, andere müssen währenddessen arbeiten: Am Heiligabend gehen je nach Tageszeit bis zu zehn Prozent der Erwerbstätigen ihrer Arbeit nach, an Silvester sind es neun Prozent.