Welthandel Wenig Einigkeit bei WTO-Tagung in Abu Dhabi

29. Februar 2024 | Quelle: dpa

Der emiratische Staatsminister für Außenhandel, Thani bin Ahmed al-Zeyoudi, sitzt neben der Generaldirektorin der Welthandelsorganisation, Ngozi Okonjo-Iweala, beim 13. Ministertreffen der Welthandelsorganisation. Bild: Bild: dpa

Beim Ministertreffen der Welthandelsorganisation (WTO) gibt es am letzten Konferenztag bisher wenig Hoffnung auf Durchbrüche. Offene Fragen sind unter anderem, ob die WTO-Minister ein neues Abkommen gegen Fischereisubventionen absegnen und ob eine Vereinbarung gegen die Erhebung von Zöllen auf elektronischen Handel verlängert wird. Teilnehmer erwarteten heute, dass die Tagung in Abu Dhabi - wie bei solchen Treffen üblich - in die Verlängerung geht. Bei der letzten Ministertagung vor zwei Jahren in Genf dauerte eine Einigung der stets im Konsens entscheidenden Mitgliedsländer bis in die frühen Morgenstunden des Folgetages.