Rang 13: Walmart (plus 29)

Der US-Lebensmittelhändler mit Sitz in der Kleinstadt Bentonville (Arkansas) führt die aktuelle „Fortune“-Liste der weltgrößten Unternehmen an, mit einem Jahresumsatz von umgerechnet 439 Milliarden Euro. In der BCG-Tabelle kletterte Walmart um 29 Plätze nach oben. Im Kampf mit Konkurrent Amazon fiel der US-Händler in jüngerer Vergangenheit auf durch Übernahmen von IT-Firmen wie etwa Aspectiva (aus Israel) und Polymorph Labs (aus San Francisco) in seinen hauseigenen Start-up-Inkubator „Store No. 8“. Zwischenzeitlich meldete Walmart mehr Patente für Lieferdrohnen an als Amazon und kooperiert mit Google bei der sprachgesteuerten Bestellung.