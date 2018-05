Weltweite Umfrage: Top-Manager fürchten Protektionismus und Cybergefahren

Die eingetrübte Stimmung hatte sich auch in anderen Umfragen bereits gezeigt. So fiel das vom Forschungsinstitut Ifo erstellte Barometer für die Weltwirtschaft im Februar deutlich. Es orientiert sich an den Erwartungen von Unternehmen und Konjunkturexperten. Der Aufschwung der Weltkonjunktur bleibe weiter intakt, jedoch schwäche er sich ab, heißt beim Ifo.