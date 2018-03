Werbebranche: Autovermieter Sixt in der Hall of Fame

Um Werbekoryphäen wie Sixt zu ehren und die gesellschaftliche und wirtschaftliche Bedeutung der Branche zu würdigen – im Krisenjahr 2009 machte sie gut 29 Milliarden Euro Umsatz und beschäftigte rund 550 000 Mitarbeiter – gründete die WirtschaftsWoche 2001 die Hall of Fame der deutschen Werbung. Mit der Aufnahme in die Ruhmeshalle werden Persönlichkeiten geehrt, die sich um das Ansehen der Werbung in Deutschland verdient gemacht haben. Erich Sixt ist das 24. Mitglied – auch, weil er, so die Hall-of-Fame-Jury, „auch in Krisenzeiten an Werbung festhält und sich seit Jahrzehnten unbeirrbar für sie engagiert.“