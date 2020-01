Was aber ist mit Libyen? Da ist es ganz einfach. Und trotzdem wird es meistens einfach falsch ausgesprochen. Ich erinnere mich an meinen Erdkundelehrer in der sechsten Klasse: „Wer kommt auf die Idee, Libyen immer wie Lübien auszusprechen? Das steht da doch gar nicht.“ Eben! Libyen liegt nun mal nicht in Lippe. Man spricht es, wie es da steht. Libüen. Und nicht anders. Eine der wenigen, auf die da Verlass ist, sind hier diesmal die Sprecher der Tagesschau. Aber ansonsten frisst sich Lübien durch fast sämtliche Sendungen im deutschen Fernsehen und Radio.



Es wäre ja fast egal, wenn es einfach nur falsch wäre und sonst nichts. Aber es ist irgendwie auch ignorant. Mit Libyen kann man es wohl halten, wie man will – oder was?



Warum ziehen wir im deutschen Wort Libyen einfach mal so das Y nach vorne und schieben das I nach hinten? Dass ausgerechnet Heiko Maas, als Deutschlands Chefdiplomat mitunter besonders akzentuiert Lüüübien sagt (als wolle er betonen, dass er weiß, wie man es korrekt sagt), finde ich unter seinem Amt.