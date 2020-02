Werner Wenning Bayer-Chefaufseher legt Posten vorzeitig nieder – Winkeljohann wird Nachfolger

Mitten in der Krise wegen des Unkrautvernichters Glyphosat kündigt Bayer-Aufsichtsratschef Werner Wenning seinen Rückzug an. Der 73-Jährige werde mit Ende der Hauptversammlung am 28. April aus dem Kontrollgremium ausscheiden, teilte der Pharma- und Agrarchemiekonzern am Mittwoch mit.