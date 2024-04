Wettbewerbsfähigkeit Von der Leyen: EU muss Gang höherschalten

Europa sei eine große Chance und eine Stütze für die Wirtschaft. „Nur wenn auch in Europa die richtigen Entscheidungen getroffen werden, kann es auch wieder zu einer Wachstums-Lokomotive werden“, sagte Dulger mit Blick auch auf die aktuelle Wachstumsschwäche in Deutschland. Die EU müsse zudem den Weg verlassen, auf dem sie tiefer und tiefer in die Sozialpolitik der Mitgliedstaaten eingreife.