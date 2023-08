Wetter Üppige Regenfälle machen Winzern in manchen Regionen Sorge

07. August 2023 | Quelle: dpa

Der Fahrer eines Trauben-Vollernters manövriert seine Maschine durch die Weinreben und erntet dabei Trauben der Sorte Gutedel. Bild: Bild: dpa

Die üppigen Regenfälle der vergangenen Wochen treiben die Winzer in manchen Regionen Deutschlands um. In manchen Weinanbaugebieten bestehe etwas Sorge, dass sich wegen der erhöhten Niederschläge Fäulnis an den Trauben entwickeln könnte, sagte Klaus Schneider, Präsident des Deutschen Weinbauverbands, der Deutschen Presse-Agentur. Noch seien die Trauben in ihrem Reifeprozess aber in einem zu frühen Stadium, als dass „hier schon Gefahr im Verzug wäre”.