Wind, Solar, Bio Bayern mit Abstand vorn beim Ausbau erneuerbarer Energie

25. Januar 2024 | Quelle: dpa

Ein Windrad spiegelt sich in einer Solar-Anlage. Bild: Bild: dpa

Der Ausbau der erneuerbaren Energien ist 2023 in keinem anderen Bundesland so stark vorangetrieben worden wie in Bayern. Das geht aus Daten der Bundesnetzagentur hervor.