Wirtschaft OECD mit schwachen Aussichten für Weltwirtschaft

19. September 2023 | Quelle: dpa

OECD legt Konjunkturausblick vor - Stimmung und Wachstum verhalten. Bild: Bild: dpa

Die Industriestaatenorganisation OECD sieht nur verhaltene Wachstumsaussichten für die Weltwirtschaft im kommenden Jahr, ein Risiko ist die unsichere Entwicklung in China. Zwar sei die Entwicklung in der ersten Jahreshälfte 2023 besser als erwartet gewesen, stellte die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in ihrem in Paris vorgelegten Konjunkturausblick fest.