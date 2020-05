Wirtschaftsfaktor Haustier Warum Hund und Katze immer wichtiger werden

Die Bedeutung von Haustieren für die deutsche Wirtschaft ist in den vergangenen Jahren immer weiter gestiegen. 210.000 Arbeitsplätze hängen am Heimtiermarkt – allein was die Vollzeitbeschäftigungen angeht. Zum Vergleich: In der Automobilindustrie – eine der Schlüsselbranchen Deutschlands – sind rund 800.000 Menschen tätig. Wie relevant Hund, Katze und Co. für die Konjunktur sind, zeigt auch ein Blick aufs Bruttoinlandsprodukt: Ihr Anteil an der Wertschöpfungskette beträgt laut der Göttinger Studie immerhin 0,32 Prozent.