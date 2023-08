Die Koalition werde das Bundestariftreuegesetz im Herbst auf den Weg bringen, sagte der SPD-Sozialpolitiker Martin Rosemann der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Die Regierung will damit die Auftragsvergabe des Bundes an die Einhaltung eines repräsentativen Tarifvertrages der jeweiligen Branche binden. Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger hatte sich am Vortag gegen die Pläne gewandt. „Tarifzwangregelungen greifen in die vom Grundgesetz geschützte Tarifautonomie ein”, sagte Dulger unter Berufung auf ein Rechtsgutachten im Auftrag der BDA.