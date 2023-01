Wirtschaftspolitik Förderbank im Auftrag des Staates: 75 Jahre KfW

31. Januar 2023 | Quelle: dpa

Das Logo der KfW auf der Zentrale der KfW Bankengruppe. Bild: Bild: dpa

Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg, Energie-Krise: Immer wieder muss die staatliche Förderbank KfW mit Rettungsmilliarden einspringen. Das vor 75 Jahren gegründete Institut ist viel gefragt - und daran dürfte sich so schnell nichts ändern. Der amtierende Vorstandsvorsitzende Stefan Wintels prognostiziert ein „Jahrzehnt der Entscheidung”, in dem die Weichen dafür gestellt werden, „unter welchen Bedingungen unsere Kinder und Enkel in Zukunft leben werden”. Zum Auftakt des Jubiläumsjahres richtet die KfW an diesem Dienstag (18.30 Uhr) in Frankfurt einen Empfang aus, zu dem unter anderen Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) erwartet wird.