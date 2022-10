Wirtschaftspolitik Grüne fordern schärfere Regeln für ausländische Übernahmen

29. Oktober 2022 | Quelle: dpa

Das Bundeskabinett hat sich im Streit um einen chinesischen Einstieg bei einem Containerterminal im Hamburger Hafen auf einen Kompromiss verständigt. Bild: Bild: dpa

Die Grünen im Bundestag wollen die gesetzlichen Vorgaben für ausländische Investitionen in besonders sensible Bereiche verschärfen. In den vergangenen Tagen sei deutlich geworden, „dass es dringend gesetzlicher Nachjustierungen bedarf, um zukünftig entsprechende, strategisch motivierte Übernahmen ausländischer Investoren noch leichter untersagen zu können - auch und gerade mit Blick auf die kritischen Infrastrukturen”, sagte Fraktionsvize Konstantin von Notz dem „Handelsblatt”. „Auch das ist ein wichtiger Baustein, um die Zeitenwende mit politischem Leben zu füllen.”