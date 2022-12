Wirtschaftspolitik Habeck hofft auf neuen Schub für Beziehungen mit Afrika

06. Dezember 2022 | Quelle: dpa

Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen, r), Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, und Alan Winde, Regierungschef der Provinz Western Cape treten nach ihrem Gespräch im Leeuwenhof vor die Presse. Bild: Bild: dpa

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hofft auf einen neuen Schub in den Wirtschaftsbeziehungen mit Afrika. Der Grünen-Politiker sagte am Dienstag in Kapstadt, man brauche einen neuen Anlauf, um die europäisch-deutsch-afrikanischen Beziehungen neu zu denken. Habeck traf sich mit dem Regierungschef der Provinz Western Cape, Alan Winde.