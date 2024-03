WiWo History Durchbruch Auf Stollen zum Erfolg: Die Geschichte von Adidas-Gründer Adi Dassler

Auch nachfolgenden Generationen klingt es noch im Ohr: „Rahn schießt! Tooor! Tooor! Tooor!“ So bejubelte Radio-Kommentator Herbert Zimmermann den entscheidenden Treffer Deutschlands gegen Ungarn bei der Fußball-WM 1954. Es war das „Wunder von Bern“ – und nicht nur der Verdienst Helmut Rahns, sondern auch von Adolf („Adi“) Dassler. Er war es schließlich gewesen, der in der Halbzeitpause die Schraubstollen an den Schuhen der deutschen Spieler angebracht und ihnen so auf dem regennassen Rasen einen entscheidenden Vorteil verschafft hatte. Für Dassler und sein Unternehmen „Adidas“ bedeutete der Sieg in Bern den internationalen Durchbruch.