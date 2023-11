WiWo History – Durchbruch Die Frau, die den Kaffeefilter erfand

Mit all dem wollte Melitta Bentz sich nicht abfinden. Also überlegte die Dresdnerin, wie es besser funktionieren könnte. Mit Hammer und Nagel schlug sie Löcher in den Boden eines Messingbechers. Dann kam sie auf die Idee, zusätzlich zu diesem Sieb noch einen Filter zu benutzen. Sie nahm ein Blatt Löschpapier aus dem Schulheft ihres Sohnes, schnitt es zu und legte es in den Becher. Dann ließ sie den Kaffee durch ihre Konstruktion laufen.