WiWo History Durchbruch Miele: Wie der gelernte Maurer Carl Miele einen Weltmarktführer schuf

Von wegen Emanzipation. 2016 gaben 80 Prozent der Befragten in einer allgemeinen Bevölkerungsumfrage an, in ihrem Haushalt sei meistens oder immer (noch) die Frau fürs Wäschewaschen zuständig. 80 Prozent! Obwohl Carl Miele seine Waschmaschine vor mehr als 100 Jahren erfunden hat. Ein wichtiger Beitrag zur Gesellschaftsgeschichte. Die Waschmaschine erleichterte vielen Frauen die Hausarbeit – und den Einstieg in die Erwerbsarbeit. Auch wenn heute vor allem Frauen, nicht Männer, in Haushalt und Beruf zugleich gefordert sind.