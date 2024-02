WiWo History Durchbruch So wurde „Mensch ärgere Dich nicht“ zum Hit

„Mensch ärgere Dich nicht“ kommt in der Familie Schmidt und in ihrem Umfeld so gut an, dass es 1914 in Serie geht, ausgerechnet, im ersten Weltkriegsjahr. Um den Absatz anzukurbeln, schickt Josef Schmidt 3000 Exemplare des Brettspiels an die Front. Und tatsächlich: Verletzte Soldaten spielen im Lazarett „Mensch ärgere Dich nicht“, berichten ihren Familien, popularisieren das Spiel. 1920 erzielt Schmidt Spiele bereits eine Auflage von 1.000.000 Exemplaren.