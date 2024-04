WiWo History Durchbruch Tetra-Pak-Erfinder: Wie Ruben Rausing mit einem Wegwerfprodukt zum Millionär wurde

Rausing studiert in Stockholm Wirtschaft und erwirbt im Anschluss – dank eines Stipendiums – seinen Master of Science in New York. Dort nimmt er erstmals vom Konzept des Supermarkts Notiz – in Europa bis dahin unbekannt. Rausing erkennt, dass die Industrialisierung und veränderte Konsumgewohnheiten den Lebensmittelhandel auf den Kopf stellen werden – und plant, davon zu profitieren. Er kehrt in seine Heimat Schweden zurück, gewinnt Erik Akerlund als Geldgeber und gründet mit dem Industriellen die erste Verpackungsfirma Skandinaviens. Rausing glaubt von Anfang an an die Idee, Flüssigkeiten in Papier zu verpacken, tütet zu Beginn aber vor allem Trockenprodukte ein. Große Profite bleiben zunächst aus. 1933 verkauft Akerlund seine Anteile. Rausing ist fortan alleiniger Inhaber der Firma.