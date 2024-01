WiWo History Durchbruch Wie Aspirin sich gegen den Hustensaft Heroin durchsetzte

Begonnen hat alles 1897 im Pharmazeutischen Laboratorium in Elberfeld. Die Zentrale von Bayer liegt damals noch in Wuppertal, nicht in Leverkusen. Dem jungen Chemiker Felix Hoffmann gelingt es laut Laborbericht vom 10. Oktober, die fiebersenkende und schmerzstillende Salicylsäure so umzuwandeln, dass sie keinen Brechreiz verursacht. Acetylsalicylsäure, kurz ASS, heißt Hoffmanns Entdeckung.