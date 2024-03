WiWo History Durchbruch Wie Aspirin sich gegen Heroin-Hustensaft durchsetzte

Der Anlass für den Ehrentag: Am 6. März 1899 wird Aspirin unter der Nummer 36433 in die Warenzeichenrolle des Kaiserlichen Patentamtes aufgenommen. Tatsächlich beginnt die Geschichte von Aspirin sogar schon zwei Jahre früher – 1897 im Pharmazeutischen Laboratorium in Elberfeld. Die Zentrale von Bayer liegt damals noch in Wuppertal, nicht in Leverkusen.