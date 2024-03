WiWo History Durchbruch Wie ein 23-Jähriger mit seinem „Eau de Cologne“ den Parfummarkt revolutionierte

Die „Johann Maria Farina gegenüber dem Jülichs-Platz GmbH seit 1709“ wird heute in achter Generation von den Nachfahren Farinas geführt – und produziert exakt den Duft, der Farina einst an einen italienischen Frühlingsmorgen in der Heimat erinnerte.



Dieser Artikel erscheint in unserer Reihe WiWo History.