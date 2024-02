WiWo History Tatort Aldi-Entführung: Das Verlies an der Kö

Trotz all dieser Vorsichtsmaßnahmen wird Theo Albrecht am 29. November 1971 entführt. Die Täter: Heinz Joachim Ollenburg, ein Düsseldorfer Rechtsanwalt mit hohen Spielschulden, und Paul Kron, Spitzname „Diamanten-Paule“, ein verurteilter Tresorknacker. Ollenburg und Kron lauern Albrecht vor dem damaligen Konzernhauptsitz in Herten auf und verschleppen ihn mit vorgehaltener Pistole in die Kanzlei Ollenburgs in der Graf-Adolf-Straße 45 in Düsseldorf, wenige Meter von der berühmten Königsallee entfernt.