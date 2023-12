WiWo History Tatort Dortmunder Phoenix-Hochöfen: Wie ein Stahlwerk nach China umzog

Schnellauf statt Glückauf, so ging es in den Monaten danach auch voran. Mehrere Hundert chinesische Shagang-Mitarbeiter quartierten sich in einem Bürotrakt des Stahlwerks ein, sortierten und beschrifteten das Material, das Teil für Teil über die Nordsee gen China verschickt wurde. 250 000 Tonnen Material wurden so abtransportiert, insgesamt 4000 Seecontainer füllte der Umzug.