WiWo History Tatort In Ackermanns legendärem Gericht treffen sich heute Luxus-Touristen

Das Gericht wiederum zieht 2009 um. Aus dem vierstöckigen Palais mit seinen Säulen, Reliefs und Statuen, erbaut von 1913 bis 1923 vom Architekten Felix Dechant, wird ein Hotel. Manchen Gästen erzählt das Personal heute noch von Ackermann und dem Victory-Zeichen. Für das er später übrigens um Entschuldigung bat. Bei der Deutschen Bank ahnten sie wohl schon am ersten Prozesstag, in welch ein Licht dieses Foto den Manager rückte. Und so verschickten sie eine Erklärung: Ackermann habe mit Esser gescherzt, dass sich in Düsseldorf die Richterin verspäte, in den USA der Angeklagte, und dann diesen anderen Angeklagten nachgeahmt, Michael Jackson, den Popstar, der kurz zuvor seinen ersten Gerichtstermin im Prozess wegen Kindesmisshandlung mit einem Victory-Zeichen verlassen hatte.



Dieser Artikel erscheint in unserer neuen Reihe WiWo History.