WiWo History Tatort Ivrea: Wo ein Industrieller eine Stadt für seine Mitarbeiter errichtete

In den 1980er-Jahren ist das Unternehmen einer der größten PC-Hersteller mit mehreren Zehntausend Mitarbeitern, in den 1990er-Jahren stürzt die Weltfirma in eine Krise. Es folgt der Eintritt in den Mobilfunkmarkt, 2003 verschmelzen Olivetti und Telecom Italia. Heute sitzen vor allem Chefs und Mitarbeiter anderer Firmen, Studenten und Start-up-Gründer in den Olivetti-Gebäuden in Ivrea – in Denkmälern, die an die Herkunft und Bedeutung von Mitarbeiterführung und Arbeitsumgebung gemahnen.