WiWo History Tatort Stufe für Stufe – hier entstand die erste Fußgängerzone Deutschlands

Dort befindet sich auch das Fridericianum, das regelmäßig Teile der Documenta beherbergt. 1955, als die weltweit bedeutende Ausstellungsreihe für zeitgenössische Kunst zum ersten Mal stattfand, war die Treppenstraße vollendet und wurde von Gebäuden gesäumt, in denen sich Boutiquen wie das Modehaus Chic, später auch Cafés niederließen. Die Fußgängerzone zog auch Filmschaffende an, war eine beliebte Kulisse, zum Beispiel für Heinz Erhardt in „Der letzte Fußgänger“.