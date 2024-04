WiWo History Tatort Vergraben, aber nicht vergessen: Warum Atari einst tausende Spiele in der Wüste verbuddelte

Doch an diesem Samstag plant Penn keine Fortsetzung seiner Actionstreifen. Er will ein Rätsel lösen, will aufklären, wie viel Wahres hinter dem Ereignis steckt, das sich 31 Jahre zuvor exakt hier, auf einer ehemaligen Mülldeponie, zugetragen haben soll. Das Ereignis ist als „Atari Video Game Burial“, als „Atari-Computerspielbegräbnis“ in die Annalen der Gamingindustrie eingegangen.