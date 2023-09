Wohnen Bundesregierung will Bauen billiger und einfacher machen

23. September 2023 | Quelle: dpa

Bei einem Treffen von Bundesregierung und Wohnungswirtschaft geht es am Montag darum, wie schnell und preiswert mehr Wohnungen gebaut werden können. Bild: Bild: dpa

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) dringt auf bessere Bedingungen für den Bau bezahlbarer Wohnungen in Deutschland. Dafür sollten Vorschriften vereinfacht und vereinheitlicht werden, „damit wir serielles Bauen hinbekommen und das Bauen noch billiger wird”, sagte er am Samstag bei einer SPD-Wahlkampfkundgebung in Nürnberg. Bauministerin Klara Geywitz (SPD) forderte in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur eine Abkehr von geplanten Energiesparvorschriften für neue Wohnhäuser und für unsanierte ältere Gebäude.