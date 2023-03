Wohnen Die Monatsmiete: Schwere Last für Millionen

31. März 2023 | Quelle: dpa

Im Schnitt belief sich die Mietbelastung im vergangenen Jahr auf 27,8 Prozent des Haushaltsnettoeinkommens. Bild: Bild: dpa

Die monatliche Miete ist für Millionen Menschen in Deutschland eine schwere finanzielle Belastung. 1,5 Millionen Haushalte in Deutschland gaben im vergangenen Jahr 50 Prozent und mehr ihres Nettoeinkommens für die Kaltmiete aus, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Freitag mitteilte. Strom, Gas und Wasser sind dabei nicht inbegriffen.